"Alles weg": Jessie J ist nach der Mastektomie in Remission

Jessie J (37) meldet sich mit einem positiven Update: Bei ihrer Mastektomie konnte der Krebs fürs Erste vollständig entfernt werden. Die Sängerin unterzog sich zudem auch einer Brustrekonstruktion. "Der Krebs ist weg", schrieb sie in ihrer Instagram-Story erleichtert und teilte mit, dass sie sich nun auf ihre Genesung und die Zeit mit ihrer Familie konzentriere. Als krebsfrei gilt Jessie aber noch nicht – das ist erst nach mindestens fünf Jahren der Fall. Fürs Erste ist die "Price Tag"-Interpretin in Remission.

Jessie J berichtete zudem ausführlich von ihrem Heilungsprozess. Neben den positiven Seiten – wie der Erleichterung, dass der Krebs fürs Erste entfernt wurde – sprach sie auch von einigen Herausforderungen nach der OP. Schmerzen, unangenehme Nebenwirkungen der Medikamente und der mentale Stress seien dabei ein ständiger Begleiter. "Ich mag es nicht, sitzen zu müssen. Ich bin es nicht gewohnt, so ruhig zu sein", beschwerte sie sich. Unterstützung in dieser schwierigen Zeit erhält sie von ihrem Partner Chanan Colman und ihrem zweijährigen Sohn Sky.

Jessie performte wenige Wochen vor ihrer Operation noch beim "Summertime Ball" vor einem großen Publikum. Während ihres Auftritts erklärte sie damals: "Das ist meine letzte Show vor der Behandlung und all die Dinge, die ich tun muss. Es ist etwas ganz Besonderes, und ich bin so dankbar für dieses Leben [...]." Die Pause nach ihrer großen OP wird der Musikerin sicher guttun. Zuletzt war alles ziemlich viel für sie gewesen. "Ehrlich gesagt hatte ich gestern meinen bisher schlimmsten Tag seit meiner Diagnose – und die stressigsten drei Monate seit Jahren. Arbeit. Kleinkind. Krebs. Das Leben und so weiter haben meinen Kopf völlig [ausgelaugt]", gestand Jessie vor wenigen Wochen im Netz.

Instagram / jessiej Jessie J, Sängerin

Instagram / jessiej Chanan Colman und Jessie J mit Sky, Dezember 2024

Instagram / jessiej Sängerin Jessie J

