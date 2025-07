Jessie J gibt ein emotionales Update nach Mastektomie

Die Sängerin Jessie J (37) hat ein emotionales Update über ihren Gesundheitszustand nach einer Mastektomie aufgrund ihres Brustkrebses geteilt. Zwei Wochen nach der Operation berichtete sie auf Instagram von ihren Fortschritten. Die Drainage, die zwölf Tage in der Wunde war, wurde entfernt – und Jessie scherzte, dass ihre "schiefe Brust" jetzt ihren eigenen Platz finden müsse. Gleichzeitig sprach sie offen über das Gefühlschaos, das sie derzeit durchlebt. Der Kampf gegen den Brustkrebs und die Herausforderungen, Mutter eines kleinen Kindes zu sein, haben sie in einen Überlebensmodus versetzt, in dem sie kaum Zeit hatte, ihre Diagnose zu verarbeiten.

Die 37-Jährige ließ ihre Fans wissen, dass sie sich derzeit mit einer verspäteten Traurigkeit und Enttäuschung auseinandersetzt. Besonders bedauert sie, sich emotional nicht von ihrem Körper, wie sie ihn früher kannte, verabschiedet zu haben. Nachdenklich erklärte sie: "Ich hätte mir ein wenig mehr Zeit genommen, um Abschied zu nehmen, bevor die OP begann." Trotz der emotional schwierigen Situation betonte sie, dass ihre Familie, vor allem ihr Partner Chanan Safir Colman und ihr Sohn Sky, sie dabei unterstützen, mit neuer Energie auf die Genesung hinzuarbeiten. Auch ihre Mutter leiste wertvolle Hilfe im Alltag.

Die Sängerin hat in ihrem Leben schon viele gesundheitliche Hürden überwunden, darunter eine Herzerkrankung im Kindesalter und einen Schlaganfall mit 18 Jahren. Zuletzt plagten sie im Jahr 2020 kurzzeitige Hörprobleme. Ihre Brustkrebserkrankung ist daher nicht der erste schwere Schicksalsschlag. Trotz der Herausforderungen betont die Sängerin regelmäßig ihre Dankbarkeit für die Unterstützung ihrer Familie. "Meine Mutter wohnt bei uns. Sky ist einfach Sky. Chanan gibt mir das Gefühl von Sicherheit", schwärmte sie auf Instagram.

Instagram / jessiej Jessie J, Sängerin

Getty Images Sängerin Jessie J im Mai 2025 in London

Instagram / jessiej Jessie J, Musikerin, mit ihrem Ehemann