Jessie J plant starkes TV-Comeback nach Mastektomie

Die Sängerin Jessie J (37), bekannt für ihren Hit "Price Tag", plant nach einer schweren Zeit ihr großes TV-Comeback. Im Juni erhielt die Musikerin die Diagnose Brustkrebs und unterzog sich vor zwei Wochen einer Mastektomie. Kürzlich bestätigte Jessie dann auf Instagram: "Ich habe keinen Krebsbefall mehr." Nun ist sie angeblich für einen Auftritt bei "Strictly Come Dancing" im September gebucht, wie die britische Zeitung The Sun berichtet. Zudem soll Jessie beim Festival "Radio 2 In The Park" in Chelmsford auftreten.

In den sozialen Medien teilte Jessie ihre bewundernswert offene Auseinandersetzung mit ihrer Diagnose und den damit verbundenen Eingriffen. Kurz vor der Operation veröffentlichte sie ein bezauberndes Video mit ihrem zweijährigen Sohn Sky, der darin seine Mutter liebevoll tröstet. "Du bist mein größter Lichtstrahl", schrieb sie in der dazugehörigen Bildunterschrift. Nach der Operation gab Jessie bekannt, dass ein weiterer Eingriff notwendig sei, um das kosmetische Ergebnis zu vollenden. Doch aktuell überwiege die Dankbarkeit, erklärte sie: "Vielen Dank für die Gebete, die Liebe und die positive Energie." Ein Insider verriet The Sun, dass die Sängerin voller Vorfreude sei: "Jessie setzt auf ihre Gesundheit und Genesung, freut sich aber schon riesig auf die Rückkehr auf die Bühne."

Jessies persönliches Leben hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Neben ihrer Karriere als Sängerin konzentriert sie sich auf ihren Alltag als Mutter und ihr musikalisches Comeback. Auf humorvolle Weise verarbeitet sie die Schwierigkeiten ihres Alltags und lässt ihre Fans an jedem Schritt teilhaben. Dass sie auch bei ihrer Krebserkrankung keine Ausnahme macht, beeindruckt die Fans. Nachdem Jessie zunächst stark und optimistisch in die Behandlung ging, lässt sie sich laut eines Instagram-Posts nun Zeit, ihre Reise emotional zu verarbeiten.

Instagram / jessiej Jessie J, Juni 2025

Instagram / jessiej Chanan Colman und Jessie J mit Sky, Dezember 2024

Instagram / jessiej Jessie J, Musikerin, mit ihrem Ehemann