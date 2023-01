Aha? Shawn Mendes wieder mit Chiropraktikerin unterwegs

Shawn Mendes (24) heizt erneut die Gerüchteküche an! Nach zwei Jahren Beziehung gaben der Sänger und Camila Cabello (25) im November 2021 ihre Trennung bekannt. Seitdem wurde es recht still um den "In My Blood"-Interpreten. Im November vergangenen Jahres wurde Shawn schließlich in vertrauter Weise mit einer Frau gesehen: Arm in Arm bummelten der Musiker und seine 27 Jahre ältere Chiropraktikerin Jocelyne Miranda durch die Straßen. Jetzt wurden die beiden erneut zusammen gesichtet!

Das zeigen jetzt die Bilder, die Mail Online vorliegen: Mit Säften im Gepäck gingen der 24-Jährige und Jocelyne gemeinsam in sein Haus in West Hollywood. Shawn entschied sich für eine graue Cargohose und ein schwarzes T-Shirt. Jocelyne wählte ein ähnlich legeres Outfit: Die 51-Jährige trug eine schwarze Leggings, ein rosafarbenes Oberteil und einer Pilotensonnenbrille. Ihr Haar war zu einem einfachen Dutt am Hinterkopf hochgesteckt. Trotz ständiger Spekulationen haben die beiden weder bestätigt noch dementiert, dass sie in einer romantischen Beziehung sind.

Jocelyne arbeitet bereits seit mehreren Jahren als Shawns persönliche Chiropraktikerin und behandelte ihn in der Vergangenheit auf Tourneen. Sie begleitete ihn auch zu großen Veranstaltungen wie die AMAs, VMAs und zu Saturday Night Live.

Anzeige

Backgrid / ActionPress Shawn Mendes und Jocelyn Miranda, November 2022

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes, Sänger

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de