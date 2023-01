Fünfter Dschungelcamp-Tag: Welcher Star hat die Nase vorn?

Welcher Camper hat die Zuschauer auf seiner Seite? Vergangenen Freitag startete das Dschungelcamp in die 16. Staffel. Schon jetzt sorgt das beliebte TV-Format wieder für eine Menge Unterhaltung. Von emotionalen Geschichten bis hin zu Streitereien ist alles mit dabei. Auch auch die Rollen der Protagonisten werden so langsam deutlich – so scheint Claudia Effenberg (57) sich selbst als strenge Camp-Mutti zu sehen. Doch wer konnte bisher die Fans der Show von sich überzeugen?

In der vierten Folge machte sich bereits Hunger unter den Campern breit. Während Cosimo Citiolo (41) jetzt schon mit einem leeren Magen zu kämpfen hat, macht Djamila Rowe (55) ein trauriges Geständnis. Der Reality-TV-Star hatte es in seiner Kindheit alles andere als leicht. Im Gespräch mit Markus Mörl (63) verriet sie, dass sie schon als Kind erfahren musste, wie es ist, nichts zu essen zu haben. Aber auch Streitereien blieben nicht aus. Der Zoff zwischen Jana Pallaske (43) und Verena Kerth (41) ging in die nächste Runde. Ob sie sich so zu Favoriten mausern können?

Während Lucas Cordalis (55) von Beginn an die Fans der Show hinter sich hatte, musste der Mann von Daniela Katzenberger (36) sich gestern geschlagen geben. Wie aus einer Promiflash-Umfrage hervorging, hat er die Favoritenrolle an Gigi Birofio abgeben müssen. Kann der einstige Temptation Island-Teilnehmer diese heute verteidigen? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL / Stefan Thoyah Cosimo Citiolo und Gigi Birofio, Dschungelcamp-Kandidaten 2023

Dschungelcamp, RTL Djamila Rowe im Dschungelcamp

RTL Claudia Effenberg und Verena Kerth im Dschungelcamp 2023

