Groß angekündigt: Gibt's doch keinen Dschungel-Sex für Gigi?

Das sieht doch tatsächlich nach einer Sex-Flaute bei dem italienischen Hottie aus! Gigi Birofio wollte als allererster Kandidat im Dschungelcamp Sex haben. Vor seinem Einzug in den australischen Busch prahlte er groß mit seinen Liebesplänen. Bisher lief bei dem Reality-TV-Star aber noch nichts. Ist ihm etwa die Lust vergangen, nachdem er sich in der gestrigen Prüfung Tierkadavern und Krabbeltieren stellen musste? Sein Begleiter Mike Heiter (30) weiß, warum Gigi noch keinen Besuch im Feldbett hatte!

An dem Ex on the Beach-Kandidaten scheint es nämlich nicht zu liegen. "Ich glaube, da ist keine Frau dabei, bei der er sagt: 'Die würde ich gerne...'", erklärte sein Kumpel Mike. Was sagen denn die Camperinnen überhaupt zu einem Stelldichein im Dschungel? Der GNTM-Bekanntheit Tessa Bergmeier (33) sei Gigi noch zu unreif: "Er ist doch voll jung oder nicht?" Auch für Cecilia Asoro komme das wohl nicht infrage: "Auf gar keinen Fall! [...] Beziehungsmäßig würde ich jeder Frau immer sagen: 'Renn um dein Leben'."

In den letzten Tagen sah man die Bachelor-Beauty aber trotzdem immer wieder neben dem Temptation Island VIP-Star im Camp. Die beiden scheinen sich sehr gut zu verstehen. Aber Cecilias Begleiterin bestätigte in "Die Stunde danach" – zwischen den beiden werde nichts laufen: "Niemals! Niemals!" Für Gigi bedeutet das wohl: kein Schäferstündchen in der australischen Wildnis.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+

RTL Gigi Birofio, Dschungelcamp-Teilnehmer 2023

RTL Gigi Birofio und Cecilia Asoro, Dschungelcamp-Teilnehmer 2023

RTL / Stefan Thoyah Cosimo Citiolo, Gigi Birofio, Cecilia Asoro und Tessa Bergmeier

