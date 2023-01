Knistert es zwischen Gigi Birofio und Cecilia im Dschungel?

Bahnt sich hier etwa das nächste Dschungel-Traumpaar an? Aktuell kämpfen wieder zwölf Stars im Dschungelcamp um die begehrte Krone. Mit dabei sind auch Gigi Birofio und Cecilia Asoro – und die beiden Realitystars scheinen sich prächtig zu verstehen! Immerhin sind sie sich einig über ihre Mitcamper und lästern über Claudia Effenberg (57) und Verena Kerth (41). Doch geht hier auch mehr als gemeinsame Dschungel-Lästerei?

Bei "Die Stunde danach" wurden die Begleitpersonen der beiden gefragt, ob sich da vielleicht eine Liaison entwickeln könnte – das schließen Filiz Koc (36) und Mike Heiter (30) aber offenbar deutlich aus. "Niemals. Niemals!", stellte Cecilias Managerin klar. Und auch Gigis Kumpel bezweifelt, dass sein Freund im australischen Busch überhaupt ein Auge auf jemanden wirft: "Ich glaube, da drinnen ist keiner sein Typ. Keine Frau, die ihn anspricht. Das wird alles nur so bromäßig sein."

Also keine Busch-Romanze für Gigi – darüber könnte sich eine bestimmte Person aber ganz besonders freuen: Er soll nämlich abseits des Dschungels mit Dana Feist anbandeln! Zuletzt betonte der Ex on the Beach-Kandidat allerdings, dass bei ihm und der Love Island-Bekanntheit noch nichts fest ist. "Ich verbringe sehr viel Zeit mit einem Menschen und sie macht mich auch glücklich, aber alles entspannt", machte er deutlich.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL / Stefan Thoyah Cosimo Citiolo, Gigi Birofio, Cecilia Asoro und Tessa Bergmeier

RTL Cecilia Asoro und Gigi Birofio im Dschungelcamp 2023

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio und Dana Feist, Realitystars

