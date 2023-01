Sollte Sandra Sicoras Partner in der Öffentlichkeit stehen?

In der diesjährigen Staffel vonTemptation Island V.I.P. stellten Tommy Pedroni und Sandra Sicora (30) ihre Beziehung auf den Prüfstand. Jedoch ohne Erfolg. Nachdem der gebürtige Franzose mitansehen musste, wie seine Liebste viel Nähe mit einem Verführer zuließ, folgte das Liebes-Aus der beiden TV-Bekanntheiten. Die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin hat klare Vorlieben, was ihren neuen Partner angeht. Doch sollte Sandras neuer Freund auch ein Leben in der Öffentlichkeit führen?

In ihrer Story auf Instagram stellt sich die Reality-TV-Darstellerin der einen oder anderen Frage ihrer Fans. Ein neuer Partner müsse nicht unbedingt auch in der Öffentlichkeit stehen. "Wenn es passt, dann passt es", erklärt sie. Allerdings sei es ihrer Meinung nach einfacher, wenn er das Leben im Rampenlicht kenne. "Man kann sich gegenseitig unterstützen und kann einiges besser nachvollziehen", äußert sich Sandra.

Doch ist der TV-Star überhaupt schon bereit für eine neue Liebe? "Vielleicht dauert es noch", gibt Sandra zudem zu. "Aber feststeht, dass das, was sein soll, am Ende auch geschehen und seinen Weg finden wird", zeigt sie sich zuversichtlich.

Anzeige

Temptation Island V.I.P., RTL+ Sandra Sicora und Tommy Pedroni bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de