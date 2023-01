Doch keine BFFs? Jessica Mulroney unterstützte Meghan nicht

Auf ihre Unterstützung konnte Herzogin Meghan (41) wohl nicht hoffen! Im Dezember vergangenen Jahres veröffentlichten die ehemalige Schauspielerin und ihr Mann Prinz Harry (38) ihre Doku "Harry & Meghan". In der mehrteiligen Reihe erhob das Ehepaar schwere Vorwürfe gegen das britische Königshaus, wobei es Rückendeckung aus seinem Freundeskreis bekam. Auch nachdem Harry seine Memoiren "Reserve" veröffentlichte, konnte sich das Paar auf seine Freunde verlassen – doch eine schwieg bis heute: Meghans langjährige Freundin Jessica Mulroney (42)!

Wie Hello! jetzt berichtete, lernten sich die Herzogin und die Stylistin am Set von Suits kennen und sollen seitdem unzertrennlich gewesen sein. So kümmerte sich Jessica unter anderem auch um die Blumenmädchen auf Meghans Hochzeit oder organisierte ihre Babyshower-Party. Doch nachdem der 42-Jährigen Rassismus vorgeworfen wurde, brach Meghan den Kontakt ab. Dafür entschied sich Jessica auch nach der Veröffentlichung von "Reserve" dazu, den Aufruhr zu ignorieren und weiterhin zu schweigen.

Wie es danach für die Freundschaft der beiden Frauen weiterging, ist nicht bekannt. Ein Insider behauptete gegenüber Daily Mail, dass sich Meghan und Jessica wieder angenähert haben. Eine andere Quelle bestätigte hingegen, dass die Freundschaft nicht mehr das sei, "was sie einmal war". So scheint es auch nicht verwunderlich, dass Jessica keine Rolle in "Harry & Meghan" spielte. Währenddessen teilte diese kryptische Zeilen auf Instagram: "Das Leben ändert sich. Du verlierst Liebe. Du verliest Freunde."

Instagram / jessicamulroney Jessica Mulroney, Promi-Stylistin

Getty Images Jessica Mulroney und Herzogin Kate bei der Hochzeit von Harry und Meghan, 2018

Getty Images Herzogin Meghan im April 2022

