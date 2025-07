Herzogin Meghans Ex-BFF Jessica Mulroney lässt sich scheiden

Jessica Mulroney (45), ehemals beste Freundin von Herzogin Meghan (43), hat nach 16 Jahren Ehe die Trennung von ihrem Mann Ben Mulroney (49) bekannt gegeben. Die kanadische Stylistin wurde bei der Hochzeit des Produzenten Vinay Virmani und der Unternehmerin Sara Koonar im Ritz Carlton in Toronto ohne ihren Ehemann gesehen und trug keinen Ehering mehr. Gäste der glamourösen Feier berichteten gegenüber Page Six, dass Jessica die Nachricht von der Trennung einigen Anwesenden persönlich mitteilte. Nach Angaben eines Insiders sei die Stylistin "zwar traurig, aber auch erleichtert über die Klarheit", die die Entscheidung mit sich bringt.

Jessica und Ben, die gemeinsam drei Kinder großziehen, galten einst als beliebtes Paar in der kanadischen High Society. Nachdem Jessica jedoch 2020 in eine Rassismus-Kontroverse verwickelt wurde, geriet das gesellschaftliche Ansehen der Familie ins Wanken. Der daraus resultierende öffentliche Druck soll nicht nur Jessicas beruflicher Karriere, sondern auch der Ehe erheblich zugesetzt haben. Zuletzt hatte sie ihren Mann im März 2024 auf Instagram erwähnt, als sie augenzwinkernd bemerkte, dass beide ihren Hochzeitstag vergessen hatten. Jessicas frühere Spitzenpositionen, darunter Rollen im TV und bei Wohltätigkeitsorganisationen, gingen nach dem Skandal verloren.

Jessica hatte sich in der Vergangenheit offen zu ihren psychischen Belastungen geäußert. Bereits seit ihrer Jugend litt sie an Ängsten, die sich nach der Rassismus-Debatte in Depressionen vertieften. Die Freundschaft mit Meghan brach öffentlichkeitswirksam auseinander und Jessica zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Ben, der Sohn des verstorbenen kanadischen Ex-Premierministers Brian Mulroney, stellte zwischenzeitlich seine Karriere zurück, um seiner Frau beizustehen. Doch Insider mutmaßen, dass die Ehe zunehmend unter den Auswirkungen der äußeren Krisen und den persönlichen Herausforderungen gelitten haben könnte. Die einst so engen Bande zu Meghan, bei deren Hochzeit Jessicas Kinder eine wichtige Rolle spielten, bleiben dabei nur noch eine verblasste Erinnerung an bessere Zeiten.

Instagram / jessicamulroney Jessica Mulroney mit Herzogin Meghan im März 2016

Getty Images Ben und Jessica Mulroney im Jahr 2009

Getty Images Jessica Mulroney, Promi-Stylistin