Ex-Dschungelcamper Eric Stehfest ist Fan von Jana Pallaske

Eric Stehfest (33) hat im Dschungelcamp einen klaren Favoriten! Der ehemalige GZSZ-Darsteller nahm im vergangenen Jahr selbst an dem Format teil – und weiß dementsprechend ganz genau, mit welchen Herausforderungen die VIPs im australischen Busch zu kämpfen haben. Natürlich verfolgt der Schauspieler auch die aktuelle Staffel. Eine Kandidatin kommt bei Eric dabei ganz besonders gut an: Er gab nun preis, dass er ein großer Fan von Jana Pallaske (43) ist!

Bei "Ich bin ein Star – die Stunde danach" ließ der 33-Jährige im Talk mit Angela Finger-Erben (42), Olivia Jones (53), Iris Klein (55) und Menderes Bagci (38) die aktuelle Folge noch einmal Revue passieren. "Ich sehe mich in Jana", gab Eric ganz ehrlich zu. Er finde es super, dass sie für sich einstehe und dabei auch mal Diskussionen in Kauf nehme – wie beispielsweise mit Verena Kerth (41). Zudem sei die Fack ju Göhte-Darstellerin genauso naturverbunden wie der Buchautor: "Ich habe Steine gestapelt und sie umarmt Bäume."

Im Camp hatte Jana in den vergangenen Tagen immer wieder für Aufruhr gesorgt. Vor allem mit Marc Terenzis (44) Partnerin Verena scheint sie einfach nicht klarzukommen. "Du tust mir echt so leid, da ist so viel Unsicherheit! Du hast so ein riesiges Geltungsbedürfnis, die ganze Zeit senden, senden, senden", hatte sie während eines Streits gegen die 41-Jährige gewettert.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

AEDT / SplashNews.com Eric Stehfest, Ex-Dschungelcamper

RTL Jana Pallaske, Schauspielerin

Instagram / verenakerth Verena Kerth, Dschungelcamperin

