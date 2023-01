Dschungelcamp-Beef zwischen Jana Pallaske und Verena Kerth!

Im Dschungelcamp fliegen an Tag drei die Fetzen! Bei den Bewohnern wird der Geduldsfaden immer kürzer. So kam es schon zu der einen oder anderen Zickerei zwischen Tessa Bergmeier (33) und Cecilia Asoro – und auch Cosimo Citiolo (41) und Jolina Mennen (30). In der aktuellen Folge kam es jetzt zum bisher heftigsten Schlagabtausch: Jana Pallaske (43) und Verena Kerth (41) können sich offenbar so gar nicht leiden und hackten jetzt auf der jeweils anderen herum!

Ihr Streit begann wegen der Aufteilung des veganen Essens... Doch das Ursprungsthema war ziemlich schnell vergessen – es entbrannte eine Grundsatzdiskussion. "Ich finde das nicht okay, wenn man kein Teamplayer ist!", warf Verena ihrem Gegenüber vor. "Schön, dass du das auch mal ansprichst und nicht hinterrücks, wie sonst", legte Jana los. "Hinterrücks?", zeigte die Blondine sich getriggert. Daraufhin legte die Schauspielerin richtig los: "Du tust mir echt so leid, da ist so viel Unsicherheit! Du hast so ein riesiges Geltungsbedürfnis, die ganze Zeit senden, senden, senden", stichelte sie gegen die Frau von Marc Terenzi (44). Verena sei auch der Grund, warum sie sich so oft alleine in den Dschungel zurückziehen würde.

"Ich muss lachen. Was ist das für eine Psycho-Show?", wunderte sich Verena. Doch Jana ging noch weiter und äffte Verena sogar nach: "Quak, quak, quak" – wie eine Ente. Ab diesem Punkt schaltete sich auch Camp-Mutti Claudia Effenberg (57) ein: "Ich finde das wirklich beleidigend. [...] Ist das Team-Geist? Nein!", beendete sie den Zoff. Beiden Seiten einigten sich darauf, sich zu beruhigen, und sich am kommenden Morgen auszusprechen. Ob das wohl klappen wird?

RTL Claudia Effenberg und Verena Kerth im Dschungelcamp 2023

RTL Jana Pallaske, Dschungelcamp-Teilnehmerin 2023

RTL Die Kandidaten sitzen im Camp

Auf wessen Seite steht ihr im Streit?



