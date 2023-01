Keine Scheidung: Darum wollte Cardi B Ehe mit Offset retten

Warum wollte Cardi B (30) doch keine Trennung? Die Rapperin ist seit 2017 mit ihrem Musikerkollegen Offset (31) verheiratet. Ihre Ehe war anfangs von vielen Höhen und Tiefen geprägt – 2020 hatte sie schließlich wegen unüberbrückbarer Differenzen die Scheidung eingereicht. Dieser Wunsch war jedoch nicht von langer Dauer. Nur zwei Monate später wurde das Verfahren abgewiesen, weil Cardi es noch mal mit Offset versuchen wollte. Wie kam sie zu dieser Entscheidung?

"Ich und Offset waren nicht einer Meinung", erzählte die 30-Jährige in einem Preview-Clip der "The Jason Lee Show", der Entertainment Tonight vorliegt. Sie wolle aber nicht verraten, was genau sie damals an ihrem Mann gestört habe. "Ich möchte, dass er es sagt, weil ich das Gefühl habe, dass das wirklich ein Teil seiner Geschichte ist", erklärte die "Up"-Interpretin. Sie betonte jedoch, dass Offset sein Verhalten geändert und ihr gezeigt habe, dass er das nur für sie tue.

Nach ihrem Comeback wirken Cardi und Offset glücklicher denn je. Im September 2021 durften sie ihren zweiten gemeinsamen Nachwuchs, Sohnemann Wave Set Cephus (1), auf der Welt willkommen heißen. Darüber hinaus machte die Sängerin ihrem Gatten erst vor wenigen Wochen eine süße Liebeserklärung auf Instagram. Darin schrieb sie: "Ich danke dir für deine Liebe zu mir. Ich liebe dich für immer und darüber hinaus."

Anzeige

Getty Images Cardi B, Rapperin

Anzeige

Getty Images Offset und Cardi B im Januar 2020 in Miami

Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B und Offset mit ihren Kindern Kulture und Wave

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de