Mega-Erfolg: Prinz Harrys Buch "Reserve" ist ein Bestseller!

Seit etwa einer Woche spaltet Prinz Harry (38) nun schon die Gemüter! Bereits in der Netflix-Doku "Harry & Meghan" haben der Royal und seine Ehefrau Herzogin Meghan (41) ganz schön aus dem Nähkästchen geplaudert. Den großen Knall gab es nun jedoch mit Harrys Memoiren. Darin verrät der Prinz nämlich so einige pikante Details aus seinem privaten Umfeld. Anscheinend konnte die Öffentlichkeit es gar nicht erwarten zu erfahren, was der Prinz so alles auspackt. Harrys Buch ist nämlich jetzt ein Bestseller!

Wie der Penguin Verlag berichtete, habe das Skandalbuch am Samstag den ersten Platz der SPIEGEL-Bestsellerliste erklommen. Die Fans des Rotschopfes waren anscheinend sehr gespannt auf das, was er so zu berichten hat, denn allein am Erscheinungstag seien über 40.000 Exemplare verkauft worden. Nun sei bereits nach einer Woche die zweite Auflage im Druck. "Weitere 150.000 Exemplare sind auf dem Weg in die Buchhandlungen", verkündete der Verlag.

Obwohl Prinz Harry der königlichen Familie so einige Vorwürfe macht, habe er noch einige Dinge zurückgehalten. "Ich will einfach nicht, dass die Welt das erfährt", erklärte er gegenüber dem Daily Telegraph seine Entscheidung, einige Inhalte zu streichen. Denn der Rotschopf habe seine Memoiren extrem gekürzt. "Der erste Entwurf war anders. Es waren 800 Seiten, jetzt sind es nur noch 400 Seiten. Es hätten auch zwei Bücher sein können, wenn man so will", gab er zu.

Getty Images Prinz Harry am Commonwealth Day 2020 in London

Getty Images Prinz William, Prinz Charles und Prinz Harry bei den Invictus Games 2011

Getty Images Prinz Harry im Oktober 2017

