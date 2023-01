Besser als Harry Potter: Prinz Harrys Buch bricht Rekord!

Prinz Harry (38) kann sich freuen! Vor rund einem Monat veröffentlichte er mit seiner Frau Herzogin Meghan (41) die Skandal-Doku "Harry & Meghan". Mit einem Mega-Erfolg – in Großbritannien schalteten rund 2,4 Millionen Menschen ein. Am Dienstag legte der Rotschopf jetzt noch einmal eine Schippe drauf: Seine Memoiren "Reserve" sind nun endlich auf dem Markt – und brachen bereits einen Verkaufsrekord!

Larry Finlay, Verleger des Buches, verriet Hello!, dass die Autobiografie des Herzoges von Sussex das am schnellsten verkaufte Sachbuch aller Zeiten sei. Das Buch hat mit 400.000 verkauften Exemplaren einen neuen Rekord aufgestellt. Sogar den Erfolgshit Harry Potter soll das Werk des 38-Jährigen überholt haben. "Soweit wir wissen, sind die einzigen Bücher, die sich am ersten Tag besser verkauft haben, die mit dem anderen Harry (Potter) in der Hauptrolle", scherzte Larry. Der Geschäftsführer habe schon immer das Potenzial der Memoiren gesehen. "Aber es übertrifft selbst unsere kühnsten Erwartungen", ergänzte er.

In seinen Memoiren spricht der zweifache Vater unter anderem über seine Beziehung zu seinem älteren Bruder William (40). So behauptet Harry, seine Familie habe ihn immer nur als Ersatzmann von ihm gesehen. "Ich war der Schattenmann, die Stütze, der Plan B. Ich wurde geboren für den Fall, dass Willy etwas zustößt", schreibt der Royal.

Getty Images Prinz Harrys Memoiren "Reserve"

Getty Images Prinz Harry, 2018

Getty Images Prinz William und Prinz Harry auf der Beerdigung von Queen Elizabeth II.

