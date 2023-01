Wird Annemarie Eilfeld ihren Sohn der Öffentlichkeit zeigen?

Lässt Annemarie Eilfeld (32) ihre Fans bald schon einen Blick auf ihren Sohn erhaschen? Im Mai des vergangenen Jahres hatte die ehemalige DSDS-Teilnehmerin voller Freude verkündet, dass sie zum ersten Mal Mama wird. Im August war es dann so weit: Ihr Sohn Elian erblickte das Licht der Welt. Nur selten gewährte sie ihren Fans seither einen Blick auf ihr Baby – das Gesicht des Kleinen zeigt sie bisher nicht. Im Promiflash-Interview verriet Annemarie nun, ob sich das in Zukunft ändern könnte.

"Nein! Auf gar keinen Fall. Ich sehe so viel auf Social Media. Ich weiß, was es für einschlägige Seiten gibt. Ich will mein Kind dem nicht aussetzen. Auf gar keinen Fall", stellte die 32-Jährige im Gespräch mit Promiflash bei der Berlin Fashion Week klar. Doch auch wenn sie selbst sich dagegen entschieden hat, ihren Sohn in der Öffentlichkeit und auf Social Media zu zeigen, verurteile sie niemanden, der das macht. "Aber für mich kommt das absolut nicht infrage, weil Kinderschutz ist mir wichtig", betont die Musikerin.

Dennoch dürfen sich die Fans der ehemaligen Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin weiterhin über Updates zu ihrem neuen Leben als Mama freuen. So plauderte Annemarie gegenüber Promiflash auch aus, wie es für sie ist, jetzt Mama zu sein. "Ich muss ehrlich sagen, ich habe es mir ein bisschen schwieriger vorgestellt an den ein oder anderen Stellen", gab sie zu.

