Annemarie Eilfeld teilt süßes Weihnachtsfoto mit ihrem Baby

Annemarie Eilfeld (32) feiert das erste Mal Weihnachten mit ihrem Baby! Ende August kam das erste Kind der ehemaligen DSDS-Teilnehmerin zur Welt. Sie und ihr Partner Tim Sandt gaben ihrem Nachwuchs den Namen Elian. Jetzt stand für die Eilfeld-Sandts das erste Weihnachtsfest zu dritt an. Die Sängerin erzählte bereits, welches Weihnachtsgeschenk ihr Sohn von ihr bekommt. Jetzt postete Annemarie ein süßes Foto mit Elian zu Weihnachten!

"Das Schönste an der Weihnachtszeit bist du", schwärmte Annemarie auf Instagram. Zu den Zeilen postete sie ein Foto, wie sie freudestrahlend mit ihrem Kind auf dem Arm posiert. Das Gesicht des Kleinen verdeckte sie mit einem silbernen Herzchen. Ihr erstes Weihnachten zu dritt verbrachte die Familie in der italienischen Schweiz. "Wir können Gott nicht dankbarer sein für unseren kleinen Engel", widmete die Mutter süße Worte an Elian.

Im Interview mit RTL verriet Annemarie, dass Elian von ihr zu Weihnachten ein eigenes Weihnachtslied bekommen soll. Der Song, den die 32-Jährige selbst geschrieben hat, trägt den Titel "Das Schönste an der Weihnachtszeit".

Anzeige

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld und ihr Sohn im November 2022

Anzeige

Instagram / annemarie_eilfeld Tim Sandt mit seinem Sohn, Dezember 2022

Anzeige

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld mit ihrem Baby

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de