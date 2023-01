Verdächtige Pics: Ist "Love Island"-Isabell wieder vergeben?

Hat Isabell Kremer nun den Richtigen gefunden? Die einstige GNTM-Kandidatin nahm im Jahr 2021 an Love Island teil und gewann die Show sogar mit Teilnehmer Robin Widmann. Doch nur kurz nach der Ausstrahlung war schon wieder alles vorbei zwischen den Realitystars. Daraufhin wurde es bei ihr auch ziemlich still in Sachen Liebe – bis jetzt: Ist Isabell etwa erneut vergeben?

Zumindest teilte sie in ihrer Instagram-Storys ziemlich verdächtige Bilder. Isabell posiert total glücklich mit einem Unbekannten, dessen Gesicht sie zudem mit einem Herz-Emoji versteckt hält. "Und wenn ihr denkt, es ginge nicht süßer", schrieb die Influencerin dazu und teilte noch weitere Aufnahmen mit dem Mann. Eine Collage zeigt die zwei ziemlich vertraut. So legt er auf einem Bild seinen Arm um sie und auf einem anderen tanzen sie innig.

Auf ihrem Profil ist er noch nicht wirklich zu sehen. Lediglich ein kurzer Ausschnitt eines Clips zeigt Isabell mit einer männlichen Begleitung. Ob es sich dabei um den gleichen Mann handelt? Auch, wenn noch nichts offiziell bestätigt wurde, ist wohl kaum zu übersehen: Die 24-Jährige ist ziemlich happy.

RTLZWEI Die "Love Island"-Sieger Isabell Kremer und Robin Widmann

Instagram / isabellkremer Isabell Kremer mit einem Unbekannten, Januar 2023

Instagram / isabellkremer Isabell Kremer, "Love Island"-Siegerin 2021

