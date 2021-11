Diese Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt! Robin Widmann und Isabell Kremer nahmen dieses Jahr an der sechsten Staffel von Love Island teil. Zu Beginn schienen sie sich gegenseitig gar nicht auf dem Schirm zu haben. Doch schließlich fanden sie doch zueinander und verließen die Show sogar als Siegerpaar. Zwar haben die Turteltauben bereits in der Villa mit einigen kleinen Beziehungsproblemen zu kämpfen – doch das TV-Experiment schien für Robin und Isabell geglückt zu sein. Aber jetzt folgt plötzlich das Liebes-Aus. Mit einem Statement wendet sich Robin an seine Follower: "Leider müssen wir euch mitteilen, dass es für uns trotz einer schönen Zeit keine gemeinsame Zukunft geben wird."

