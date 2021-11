Sie bricht ihr Schweigen! Isabell Kremer und Robin Widmann schienen das Traumpaar der vergangenen Love Island-Staffel zu sein. Die beiden gingen als Sieger aus der Kuppelshow hervor und zeigten sich danach sehr verliebt. Doch am Sonntag dann die Schock-Nachricht: Die Liebesinsel-Gewinner gehen ab sofort getrennte Wege! Während sich Robin kurz darauf mit einem Statement meldete, tauchte Isabell erst mal ab – bis jetzt: Die Beauty ließ ihre Fans nun an ihrem Seelenleben teilhaben.

In ihrer Instagram-Story schilderte Isabell, wie es ihr zurzeit geht: "Hier bin ich, das Leben geht weiter! Ja, es ist alles blöd und es tut unfassbar weh, aber so ist das Leben." Ihr sei bewusst geworden, dass es zur Liebe dazugehöre, dass es nicht immer klappt: "Es werden noch so viele Menschen kommen und es werden noch so viele Menschen gehen. Und das ist okay!"

Sie hoffe, mit ihrer Geschichte auch ihren Fans bei Liebeskummer helfen zu können, betonte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin: "Ich kann euch nur ans Herz legen: Seid nicht sauer oder bereut irgendetwas." Es bringe mitunter nichts, alles im Leben verstehen zu wollen, war Isabell sich sicher.

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner Isabell und Robin, "Love Island"-Couple

Anzeige

Instagram / isabellkremer Isabel Kremer, "Love Island"-Siegerin 2021

Anzeige

Instagram / isabellkremer "Love Island"-Kandidatin Isabell

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de