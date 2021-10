Was kann man alles mit 50.000 Euro anstellen? Dieser Frage dürfen Isabell Kremer und Robin Widmann aktuell nachgehen! Die Turteltauben haben am Montag nämlich die aktuelle Love Island-Staffel gewonnen. Zwar ging das Preisgeld offiziell nur an die Fremdsprachenassistentin – doch sie hat beschlossen, die Siegprämie mit ihrem Kuppelshow-Partner zu teilen. Im Promiflash-Interview verraten Robin und Isabell jetzt, was sie jeweils mit ihrem Anteil am Preisgeld machen wollen.

"Ich habe schon lange das Ziel vor mir, mir eine Eigentumswohnung anzuschaffen und von daher kommt das Geld an einen Ort – von wo aus man sich das dann erfüllen kann", berichtet Robin, was ihm ein "sehr vorbildlich" von seinem Flirt Isa einbringt. Und wofür will sie ihre 25.000 Euro auf den Kopf hauen? "Ich hab von Anfang gesagt, dass ich meiner Mama eine Küche kaufen möchte! Wir hatten halt früher nicht so viel Geld, als wir nach Deutschland kamen, und hatten damals eben irgendeine Küche gekauft und die ist jetzt immer noch drin", schildert die 22-Jährige.

Doch für die Küche soll nicht etwa die gesamte Summe draufgehen – einen Teil davon will die Beauty aus Straubing auch für sich ausgeben: "Ich möchte mit meiner Freundin, die meinen Instagram-Account in meiner Abwesenheit geführt hat und die seit zwölf Jahren an meiner Seite ist, in den Urlaub fliegen und sie einladen", offenbart Isa. Was würdet ihr lieber mit dem Geld machen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Anzeige

RTL2 Robin und Jess bei "Love Island" 2021

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner Robin Widmann und Isabell Kremer beim "Love Island"-Finale

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner "Love Island"-Kandidatin Isabell

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de