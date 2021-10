Wie ging es für Robin Widmann und Isabell Kremer nach Love Island weiter? Zwischen der Fremdsprachenassistentin und dem Bürokaufmann funkte es in der Datingshow gewaltig – die Turteltauben rissen mit ihrer süßen Lovestory sogar die Zuschauer mit und gewannen am Ende das Preisgeld von 50.000 Euro. Nach den Dreharbeiten hielten die zwei es aber nicht lange ohneeinander aus: Robin und Isabell trafen sich direkt nach der Show!

In einem Instagram-Livestream plauderten die zwei Details über ihr erstes Treffen nach "Love Island" aus – es dauerte nicht lange, bis Robin und Isabell sich wiedersahen. "Man hängt dort über mehrere Wochen 24/7 aufeinander. Wenn man sich dann zwei, drei Tage nicht sieht, ist das echt komplett komisch und dann freut man sich auf jeden Fall wieder aufeinander", berichtete Robin.

Ein Ritual aus der Sendung habe das Duo übernommen, wie Isabell verriet: "Sobald wir lagen, waren alle Kameras auf uns gerichtet und das schüchtert einen so ein – also haben wir immer die Decke so drüber gezogen und uns geküsst." Das hätten die beiden dann nach der Show so weitergeführt.

RTLZWEI Isabell Kremer und Robin Widmann auf "Love Island"

RTLZWEI / Thomas Reiner Isabell und Robin, "Love Island"-Couple

RTLZWEI Isabell Kremer und Robin Widmann bei "Love Island"

