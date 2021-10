Glauben die anderen Love Island-Finalisten an Jennifer und Dennis? Seit die Kölnerin als Granate in die Villa kam, konnten sie und Dennis nicht die Finger voneinander lassen. Nachdem Jenny jedoch Interesse an Robin geäußert hatte, zweifelten die Zuschauer an der Echtheit ihrer Gefühle. Erfahren haben die Drittplatzierten der Staffel erst nach dem Finale von den Fanzweifeln – woraufhin Dennis den geplanten Liebesurlaub abgesagt hat. Doch was sagen die anderen Finalisten: Haben die zwei eine Zukunftschance?

Die Sieger Isabell und Robin können die Zweifel der Zuschauer nachvollziehen. "Manche Schritte [in der Villa] waren nicht so ganz verständlich bei den beiden, aber da entwickelt sich was, ganz klar. Das sind keine komplett falschen Gefühle bei den beiden", erklärte der Bürokaufmann gegenüber Promiflash. Seine Hand ins Feuer legen würde er für das Duo aber nicht. Auch Martin und Andrina (28) glauben, dass es für Dennis und Jenny schwer werden könnte. Wie die zwei wirklich fühlen, werde man sehen, so der Personalberater.

Die Viertplatzierten Heike und Dominik sehen das hingegen ganz anders. "Ich hab ja mit beiden häufig gesprochen. Man hat immer gemerkt, dass da Gefühle im Spiel sind, dass das nichts ist, was aufgesetzt ist, oder etwas um gut anzukommen", betonte Dominik gegenüber Promiflash. Für Heike seien die beiden in der Sendung sogar ein "Dreamcouple" gewesen.

RTLZWEI / Thomas Reiner Isabell und Robin, Gewinner der "Love Island"-Sommerstaffel 2021

RTLZWEI / Thomas Reiner Martin Fuhsy und Andrina Santoro beim "Love Island"-Finale

RTLZWEI / Thomas Reiner Heike und Dominik, "Love Island"-Couple

