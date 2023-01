Ist sie etwa operiert? Fans erkennen Leni Klum nicht wieder!

Hat Leni Klum (18) etwas an sich machen lassen? Die älteste Tochter von GNTM-Chefjurorin Heidi Klum (49) ist mittlerweile in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter getreten. Die Deutsch-Amerikanerin versucht sich nun bereits seit einigen Jahren selber als Model und ist damit mega-erfolgreich! Mit ihrem Adoptivpapa Seal (59) war sie kürzlich auf einer Premiere. Und die Fans meinen: Leni sieht total verändert aus!

Unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram wundern sich zahlreiche User über das Aussehen der 18-Jährigen. "Das ist doch nicht Leni", vermutete einer. Ein weiterer Leser meinte: "Hätte sie absolut nicht erkannt!" Einige Follower denken, dass es wohl daran liege, dass die Bilder der geborenen New Yorkerin sonst stark bearbeitet seien. "Das ist halt mal ein unbearbeitetes Bild", schrieb ein User. Andere gingen sogar noch weiter und unterstellten Leni, sich unters Messer gelegt zu haben. "Oh oh. Die hat wohl einige OPs hinter sich", behauptete ein User. "Ich habe sie erst nicht erkannt, sieht total verändert aus, hoffe nicht, sie hat was machen lassen", wurde außerdem kommentiert.

Vor einigen Wochen hatte ein spezieller Modeljob von Leni bereits für viel Kritik gesorgt. Gemeinsam mit ihrer Mutter hatte die leibliche Tochter von Flavio Briatore (72) kaum bekleidet für die Unterwäschemarke Intimissimi posiert. Viele empfanden das sexy Shooting des Mutter-Tochter-Duos als unangemessen.

Splash News / ActionPress Seal Samuel und seine Adoptivtochter Leni Klum, Januar 2023

Getty Images Leni Klum, Dezember 2022

Courtesy of Intimissimi/MEGA Heidi und Leni Klum im Oktober 2022

