Modepatzer bei Heidi Klum: Tochter Leni stiehlt ihr die Show

Heidi Klum (51) und ihre Tochter Leni Klum (20) waren am Donnerstagabend die absoluten Hingucker beim King's Trust 4th Annual Global Gala in New York, auch wenn Heidi mit ihrem Outfit für geteilte Meinungen sorgte. Im gediegenen Ambiente des Casa Cipriani präsentierte sich das berühmte Model in einem fast schon zu lässigen, schwarzen Oversized-Anzug – inklusive Pyjama-Vibe, ausgesuchter Pointy-Pumps und auffälligem Smokey-Eye. Tochter Leni lief in einem transparenten, bestickten Abendkleid im Gothic-Look fast allen den Fashion-Rang ab: Hochgestecktes Haar, Statement-Ohrringe und ein raffiniert geschnürtes Corsagen-Element machten Lenis Auftritt zum echten Highlight des Abends.

Nur drei Tage zuvor hatte das Mutter-Tochter-Duo bereits mit gemeinsamen Werbefotos für die Basic-Kollektion des italienischen Lingerie-Labels Intimissimi für Aufmerksamkeit gesorgt. Leni ist derzeit auch im TV zu sehen – sie absolviert in der 20. Staffel von Heidi Klums Show Germany's Next Topmodel Gastauftritte und begleitet damit den Erfolg ihrer Mutter auf moderne Weise. Trotz prominenter Starthilfe betont Leni gegenüber People: "Ich habe natürlich Hilfe beim Start bekommen; ich weiß, dass viele davon träumen, so anzufangen, wie ich es konnte. Ich bin so dankbar dafür, dass meine Mutter mir geholfen hat, aber jetzt arbeite ich auf eigenen Beinen, reise alleine und studiere." Neben ihrem Studium in Innenarchitektur an einem New Yorker College ziert sie Kampagnen von GHD, Swarovski und Dior Beauty.

Privat gelten Heidi und ihre älteste Tochter als eingespieltes Team, das nicht nur auf roten Teppichen harmoniert. Heidi, die mit vier Kindern und Millionenpublikum an ihrer Seite als stilsichere Trendsetterin gilt, bewies schon in der Vergangenheit Sinn für Humor und den Mut zum Unkonventionellen – wie damals beim legendären Ballermann-Besuch, über den wir bereits berichtet haben. Leni, die nach ihrer Geburt zunächst den Nachnamen ihres leiblichen Vaters Flavio Briatore (75) trug und später von Heidis Ex-Mann Seal (62) adoptiert wurde, nannte ihre berühmte Mutter einmal "mein Vorbild, Freundin und Lieblingsmensch". Beide teilen eine Vorliebe für ausgefallene Mode, große Auftritte und familiären Zusammenhalt – ganz egal, ob im Pyjama-Suit oder Spitzenkleid.

Getty Images Leni Klum, Mai 2025

Instagram / heidiklum Heidi und Leni Klum, Oktober 2024

