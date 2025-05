Seal singt Tochter Leni Klum Geburtstagsständchen auf Party

Der gestrige Sonntag war ein besonderer Tag für Leni Klum (21): Das Nachwuchsmodel wurde 21 Jahre alt. Den Meilenstein feierte sie gebührend: in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem exklusiven Nachtklub in Miami. Dort wartete nicht nur eine Überraschung auf das älteste Kind von Heidi Klum (51) – wie unter anderem TMZ berichtet, sorgte ihr Papa Seal (62) für einen besonders emotionalen Moment. Um 2:15 Uhr Ortszeit betrat der Musiker mit einer Akustikgitarre die Bühne des Clubs und performte für das Geburtstagskind den Song "Kiss from a Rose", bevor er das gesamte Publikum dazu animierte, mit ihm zusammen "Happy Birthday" für seine Leni zu singen.

Seal war aber nicht der einzige musikalische Superstar, der zu Ehren des Geburtstagskindes ein Ständchen zum Besten gab. Auch Rapper 50 Cent (49) stieg für die 21-Jährige auf die Bühne und performte seine Hits "P.I.M.P.", "Magic Stick", "Candy Shop" und "In Da Club". Einen legendäreren Geburtstag hätte sich wohl nicht mal Leni erträumen können – gemeinsam mit ihren Gästen feierte sie ausgelassen und genoss den Abend in vollen Zügen. Selbstverständlich gratulierte auch ihre Mama Heidi öffentlich. Auf Instagram teilte sie unter anderem Fotos, die sie und die damals neugeborene Leni vor 21 Jahren zeigen. Liebevoll kuschelt das Mama-Tochter-Duo auf den Aufnahmen, zu denen das Supermodel schrieb: "Alles Gute zum Geburtstag Leni. Ich liebe dich von ganzem Herzen."

Während Seal der leibliche Vater von Heidis jüngeren Kindern Henry (19), Johan (18) und Lou (15) ist, adoptierte der "Stand by Me"-Interpret Leni während seiner Ehe mit dem Germany's Next Topmodel-Star. Lenis leiblicher Vater ist der italienische ehemalige Formel-1-Manager Flavio Briatore (75). Mit ihm war Heidi im Jahr 2003 für ein paar Monate liiert. Auch er soll laut Daily Mail bei der Geburtstagsparty seiner Tochter dabei gewesen sein, denn obwohl Seal für Leni der richtige Vater ist, hat sie auch mit ihrem leiblichen Papa ein gutes Verhältnis.

Getty Images Heidi Klum und Leni Klum im Januar 2024 in Los Angeles

Getty Images Flavio Briatore im März 2025

