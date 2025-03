Seltener Anblick: Leni Klum zeigt sich mit Halbbruder Nathan

Leni Klum (20) sieht man zwar relativ oft mit ihrer Mama Heidi Klum (51), dafür aber seltener mit ihren Geschwistern. Das Nachwuchs-Model stammt aus Heidis Beziehung mit dem ehemaligen Formel-1-Manager Flavio Briatore (74). Der Unternehmer bekam nach dem Liebes-Aus mit der GNTM-Chefjurorin aber noch weiteren Nachwuchs: Mit dem Model Elisabetta Gregoraci (45) bekam er Sohn Nathan. Seine beiden Kinder sieht man aber eher selten zusammen. Jetzt macht Leni eine Ausnahme. Zum Geburtstag ihres Halbbruders teilt sie zwei süße Selfies in ihrer Instagram-Story. Darauf umarmen die beiden sich und ziehen lustige Grimassen. Offenbar ist ihre Geschwisterbeziehung sehr eng.

Dass Leni und Nathan sich verstehen, ist aber keine Überraschung, denn die Klums sind als harmonische Patchwork-Familie bekannt. Zwar zeigt die 20-Jährige sich nur selten mit Papa Flavio, dafür scheinen sie aber ein gutes Verhältnis zu haben. Auch Sänger Seal (62), mit dem Heidi unmittelbar nach der Beziehung zu dem Italiener zusammen war, ist ein stolzer Vater. Er adoptierte Leni, als er und Heidi heirateten. Ihn lobte sie im Netz zu seinem Geburtstag vergangenes Jahr sogar als "besten Papa seit Tag eins". Mit Seal bekam Modelmama Heidi noch einmal drei Kinder – auch ihre Halbgeschwister auf dieser Familienseite unterstützt Leni aus ganzem Herzen.

Eine besonders innige Beziehung scheint Leni aber zu Mama Heidi zu haben. Nicht nur, dass sie in ihre Fußstapfen als Model trat – auch bei "Germany's Next Topmodel" begleitet sie ihre Mutter immer öfter. In der diesjährigen Staffel saß sie schon beim Casting an Heidis Seite und suchte die neuen Kandidaten aus. Lenis Auftritte bei GNTM ließen einige Fans bereits spekulieren, ob die Laufstegschönheit ihre Mutter irgendwann einmal als Chefjurorin ablösen wird. 2023 wurde sie in einem Interview mit Closer danach gefragt, allerdings machte Leni deutlich: "Ich liebe GNTM, aber es ist Mamas Ding. [...] Wenn ich es eines Tages übernehmen sollte, müsste ich auf alle Fälle viel besser in Deutsch werden."

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Leni mit Flavio Briatore und seiner Familie, 2024

Backgrid Leni und Heidi Klum, 2024

