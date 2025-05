Leni Klum feiert harmonischen Geburtstag mit beiden Papas

Leni Klum wird 21 Jahre alt und feiert das gebührend. Auch ihre Familie ist dabei – und sogar ihre beiden Papas. Zum Ehrentag der Laufstegschönheit erscheint nämlich nicht nur ihr Adoptivpapa Seal (62), sondern auch ihr leiblicher Vater Flavio Briatore (75). Ein kurzer Clip in der Instagram-Story von Lenis (21) Freund Aris Rachevsky zeigt die stolzen Papas, wie sie mit dem Geburtstagskind feiern. Gestiegen ist die Party in Miami. Wie Page Six berichtet, ließen Leni und ihre Freunde sich mit einem luxuriösen Partybus zum einen Nachtklub bringen. Dort hatte sie nicht nur einen eigenen Tisch, sondern auch jede Menge Getränke für die gute Stimmung. Als sie dann die Geburtstagstorte bekam, standen Flavio und Seal an ihrer Seite.

Für ein echtes Highlight sorgte aber Seal. Der Sänger soll gegen 2 Uhr morgens ans Mikrofon getreten sein. Für seine Tochter sang er dann eine emotionale Version seines 90er-Hits "Kiss from a Rose". "Es war ein wirklich besonderer Moment. Man konnte die Liebe spüren – und die Party ging die ganze Nacht weiter", plauderte ein Augenzeuge gegenüber dem Magazin aus. Seals Performance war aber längst nicht die einzige an dem Abend. Rund eine Stunde später soll es einen kleinen Auftritt von Rapper 50 Cent (49) gegeben haben, der ein paar seiner größten Hits zum Besten gab.

Natürlich hat Lenis Mama Heidi Klum (51) ihren Geburtstag aber auch nicht vergessen. Die Germany's Next Topmodel-Jurorin postete im Netz ein niedliches Video, das die kleine Leni beim abenteuerlichen Spaghettiessen zeigt. "Happy Birthday, mein Liebling", schreibt sie stolz dazu. In ihrer Story teilte Heidi ebenfalls ein paar süße Bilder, auf denen sie selbst mit ihrer Tochter als kleines Mädchen zu sehen ist. Ein Kinderfoto zum Geburtstag gibt es auch von Lenis Halbbruder Henry (19). "Happy Birthday an die beste große Schwester, die es gibt. Dein Lächeln strahlt hell und du verdienst die Welt", meint Heidi und Seals Sohn unter dem Bild.

Instagram / briatoreflavio Nathan Falco Briatore, Flavio Briatore und Leni Klum im August 2023

Instagram / leniklum Leni Klum mit ihrem Adoptivvater Seal

