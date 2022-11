Trotz Kritik: Leni und Heidi Klum posieren erneut in Dessous

Heidi Klum (49) ist mittlerweile schon seit 30 Jahren im Modelgeschäft. Ihre 18-jährige Tochter Leni Klum (18) hatte sie lange von der Öffentlichkeit ferngehalten. Vor knapp zwei Jahren war diese dann jedoch gemeinsam mit ihrer Mutter auf dem Cover der deutschen Vogue zu sehen. Daraufhin folgten zahlreiche Jobs und auch Leni etablierte sich schnell als gefragtes Model. Anfang Oktober 2022 standen Heidi und ihre Tochter erneut zusammen vor der Kamera – diesmal in Unterwäsche für den italienischen Lingerie-Hersteller Intimissimi, wofür es damals scharfe Kritik hagelte. Doch das schien die beiden nicht davon abzuhalten, sich erneut als Duo in Dessous ablichten zu lassen.

In der vorweihnachtlichen Intimissimi-Kampagne "red hot" posieren die beiden Models knapp bekleidet in festlichem Rot. Heidi präsentiert ihren trainierten Körper in einem Set aus BH und Slip, während Leni sich diesmal etwas bedeckter zeigt. Sie trägt ein Nachthemd, das deutlich weniger tief blicken lässt, als die sexy BHs, die sie in der letzten Unterwäsche-Kampagne trug. Dazu trägt sie eine kurze Schlaf-Shorts. Ist dieses Outfit mit mehr Stoff vielleicht die Reaktion auf die negative Kritik der vergangenen Wochen? Das bleibt wohl abzuwarten, bis weitere Bilder der Kampagne veröffentlicht werden.

Auf die Nachfrage, wie Leni auf die Kritik der letzten Kampagne reagiere, erkläre sie Page Six, dass sie die Kommentare gar nicht lesen würde. Die Bilder würden ihr sehr gefallen, zudem habe sie einen tollen Tag mit ihrer Mutter verbracht.

