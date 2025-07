Heidi Klum verteidigt ihre Dessous-Kampagne mit Tochter Leni

Heidi Klum (52) hat sich zu den Diskussionen geäußert, die nach ihrer gemeinsamen Werbekampagne mit Tochter Leni Klum (21) aufkamen. In einem Interview mit People sprach das Model offen über die Kritik, dass Mutter und Tochter gemeinsam in Dessous für die Marke Intimissimi posiert hatten. "Viele Leute sagen: 'Ich weiß nicht, ob Mutter und Tochter so etwas zusammen machen sollten'", erklärte Heidi. Sie selbst sieht das jedoch anders: "Ich bin stolz auf meine Tochter. Für uns ist das in Ordnung." Die Kampagne sorgte erstmals 2022 für Aufsehen und spaltete die Meinungen im Netz.

Heidi ging in dem Interview auch näher darauf ein, wie ihre offene und entspannte Einstellung zum Körper ihre Mutterrolle geprägt hat. Sie erzählte, dass sie sich seit jeher wohl in ihrer Haut fühlt und auch vor ihren Kindern nie ein Geheimnis aus ihrer Freizügigkeit gemacht hat. "Ich war immer sehr offen mit meinem Körper. Wenn ich im Garten Sonne tanke, habe ich vielleicht kein Oberteil an. Ich bin Europäerin... Meine Kinder kennen mich gar nicht anders und sind dadurch wahrscheinlich entspannter mit ihrem Körper", erläuterte sie.

Nach der Kampagne gab es für das Mutter-Tochter-Duo viel Kritik. Diese nahmen sich weder Heidi noch Leni zu Herzen – ganz im Gegenteil: Mit weiteren Dessous-Shootings setzten die beiden ein klares Zeichen und zeigten damit, dass sie sich von den negativen Kommentaren nicht entmutigen lassen. "Ich habe mir ehrlich gesagt nicht viele Reaktionen angesehen", berichtete Leni nach dem Shooting gegenüber Page Six und fügte hinzu: "Wenn ich sie mir nicht ansehe, muss ich sie auch nicht beachten." Das junge Model sei "insgesamt glücklich mit der Kampagne und hatte einen tollen Tag" mit seiner Mama.

Courtesy of Intimissimi/MEGA Leni und Heidi Klum, Models

MEGA / Courtesy of Intimissimi Heidi und Leni Klum, November 2023

Getty Images Heidi Klum und Leni Klum im Januar 2025