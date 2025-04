Leni Klum und Aris verzücken mit niedlichen Pärchenfotos

Leni Klum (20) gewährte ihren Fans einen seltenen Einblick in ihr Liebesleben und teilte auf Instagram ein romantisches Selfie mit ihrem langjährigen Freund Aris Rachevsky. Vor der malerischen Kulisse einer steinernen Hauswand posierten die Tochter von Heidi Klum (51) und der Eishockeyspieler in schlichten weißen T-Shirts und lässigem Look: Leni, die ihre brünetten Haare halb hochgesteckt hatte, verzückte mit natürlichem Make-up. Aris ergänzte den Look mit einer schwarzen Sonnenbrille, die passend zu seiner lockeren Erscheinung eine unaufdringliche Note setzte. Das junge Model und ihr Freund wirken innig verliebt und absolut harmonisch.

Ihre Beziehung halten die beiden seit 2019 größtenteils abseits der Öffentlichkeit. Was über Aris bekannt ist, deutet auf einen bodenständigen Lebensstil hin. Der gebürtige Kalifornier ist der Sohn von Rhea Rachevsky, Mitbegründerin der Kreativagentur Early Morning Riot. Er studierte an der renommierten Harvard University und teilt gelegentlich private Einblicke in den sozialen Netzwerken, darunter Urlaubsbilder mit seiner Freundin. Ein besonders enges Verhältnis scheint Aris auch zu Lenis Bruder Henry (19) zu haben, mit dem er im vergangenen Dezember ein Foto gepostet hat.

Für Leni scheint das Liebesglück perfekt – und ihr Freund unterstützt sie offenbar, während sie in der Modewelt Fuß fasst. Erst kürzlich lief sie bei großen Fashion-Week-Events über den Laufsteg, war auf Magazin-Covern zu sehen und zeigte sich mit ihrer Mutter Heidi bei Germany's Next Topmodel als ein starkes Doppelgespann. Trotz ihrer Erfolge hält sie ihr Privatleben weitestgehend unter Verschluss, sodass Einblicke in ihre Beziehung zu Aris umso seltener und für die Fans besonders wertvoll sind. Auf Instagram nannte sie ihren Partner einmal liebevoll ihren "besten Freund".

Instagram / leniklum Leni Klum und Aris Rachevsky, April 2025

ProSieben / Daniel Graf Heidi Klum und Leni Klum beim GNTM-Casting, 2025

