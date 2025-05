So süße Geburtstagsglückwünsche erhält Leni Klum von Bruder

Leni Klum (21) feierte am 4. Mai ihren 21. Geburtstag, und ihre Familie nahm das zum Anlass, besondere Erinnerungen zu teilen. Während Heidi Klum (51) auf Instagram ein zuckersüßes Video ihrer Tochter als Kleinkind beim genussvollen Spaghettiessen veröffentlichte, gewährte Henry Samuel (19) seltene Einblicke in das Familienalbum: Er zeigte ein schwarz-weißes Kinderfoto, das ihn mit Leni und – höchstwahrscheinlich – ihrem jüngeren Bruder Johan Samuel (18) zeigt. Henry schrieb dazu: "Alles Gute zum Geburtstag an die beste große Schwester, die ich je haben könnte. Dein Lächeln strahlt hell und du verdienst die Welt." Die Aufnahme rührt nicht nur die Fans, sondern zeigt, wie eng das Band zwischen den Geschwistern immer noch ist.

Auch bei ihrer Geburtstagsparty wurde Leni von ihrer Familie gefeiert. Wie TMZ berichtete, sorgte ihr Papa Seal (62) bei der Feier für einen besonders emotionalen Moment: Der Musiker performte für das Nachwuchsmodel den Song "Kiss from a Rose" und animierte das Publikum dazu, mit ihm gemeinsam "Happy Birthday" für die 21-Jährige zu singen.

Lenis leiblicher Vater ist der Sportmanager Flavio Briatore (75), allerdings wurde sie im Alter von vier Jahren von Seal adoptiert. Trotz der Trennung von Heidi und Seal im Jahr 2014 stehen sich die beiden bis heute noch sehr nah. Zu Seals 62. Geburtstag widmete Leni ihm rührende Zeilen auf Instagram. "Der beste Papa seit Tag eins, alles Gute zum Geburtstag", schrieb sie zu zwei süßen Fotos aus ihren Kindertagen.

Instagram / DJP9R6OyFMU Leni Klum und ihre Brüder

Instagram / leniklum Seal und Adoptivtochter Leni Klum vor vielen Jahren

