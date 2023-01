Julie Bowen ehrlich: Sie litt früher an einer Esstörung

Julie Bowen (52) spricht über ihre Vergangenheit. Die Schauspielerin geht stets offen mit ihren vermeintlichen Schönheitsmakeln um: So gestand sie vor wenigen Tagen, dass sie sich am Bauch hat operieren lassen. Wegen ihrer Zwillingsgeburt 2009 war sie so unzufrieden mit ihrer Körpermitte, dass sie diese Beauty-OP unbedingt wollte. Mit ihrem Körper befindet sich die Modern Family Darstellerin aber schon immer auf Kriegsfuß: Nun erzählte Julie, dass sie früher an einer Essstörung litt.

In der The Tamron Hall Show erzählte sie offen von ihrer Erkrankung, die durch ihren Perfektionismus ausgelöst wurde. "Ich glaube, ich habe es so interpretiert, dass man unordentlich ist oder Fehler macht oder einen Arsch hat oder dass Fett oben aus der Jeans herausschaut [als] ein Symbol dafür, dass man sich nicht beherrschen kann", erklärte Julie. Sobald sie aus ihren persönlichen Rastern gefallen sei, habe sie sofort Minderwertigkeitskomplexe bekommen und dagegen angekämpft, um in ihren "engen Linien" zu bleiben: "Und das ist meine Einstellung: eng. Und nebenbei bemerkt, das macht keinen Spaß. Es ist nicht lustig, so zu leben."

Veränderungen seien deswegen immer ein Problem für Julie gewesen – mit ihrer Pubertät sei sie gar nicht klargekommen. "Es fühlte sich einfach irgendwie schmutzig an. Und mir wurde klar, wenn man wirklich hungert, hat man keine Gefühle. Es ist irgendwie erstaunlich", berichtete sie. Die Essstörung sei also ein "Bewältigungsmechanismus" gewesen, um ihre Gefühle und Ängste auszublenden.

Getty Images Julie Bowen im November 2022

Getty Images Julie Bowen, Schauspielerin

Getty Images Julie Bowen im November 2019

