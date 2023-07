"Single und heiß": So unterstützt Julie Bowen Sofia Vergara

Julie Bowen (53) unterstützt ihre Freundin Sofia Vergara (51) was das Zeug hält! Die beiden waren Teil der beliebten US-Comedy-Serie Modern Family. Nach insgesamt elf Staffeln waren die Dreharbeiten zwar zu einem Ende gekommen, doch die Freundschaft der beiden Power-Frauen blieb bestehen. Nun gab die Kolumbianerin kürzlich bekannt, sich von ihrem Mann Joe Manganiello (46) scheiden zu lassen. Daraufhin überschüttete Julie ihre Freundin mit Komplimenten.

"So sieht es aus, wenn man single und heiß ist", kommentierte sie unter Sofias neustem Beitrag auf Instagram. Auf den Schnappschüssen posiert sie in einem blau-schwarzen Badeanzug mit Leopardenmuster und setzt dabei ihren tollen Körper in Szene. Ob Sofia ihrem Ex Joe damit wohl zeigen wollte, was er verpasst?

Dass sich durch die Dreharbeiten von Modern Family wahre Freundschaften entwickelten, hatten die Darsteller 2020 unter Beweis gestellt. Zu seinem Geburtstag hatte Jesse Tyler Ferguson (47) den Cast um Sarah Hyland (32), Julie, Sofia und deren Mann zu sich nach Hause eingeladen. "Ich feierte meinen 45. Geburtstag mit einigen meiner Lieblingsmenschen", hatte er damals zu den Schnappschüssen geschrieben.

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara im Juli

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara, Schauspielerin

Getty Images Julie Bowen, Schauspielerin

