US-Schauspielerin Julie Bowen (51) hat genug! Seitdem sie 2018 die Scheidung von Scott Philipps, dem Immobilieninvestor und Vater ihrer drei Kinder, eingereicht hatte, ist es eher ruhig um das Liebesleben der Seriendarstellerin geworden. Gegenüber ihrem ehemaligen Modern Family-Kollegen und Gastmoderator Adam DeVine (38) sprach Julie nun in einer Talkshow über ihren momentanen Beziehungsstatus und offenbarte: Der "Modern Family"-Star hat sich in den Dating-Ruhestand verabschiedet!

In der The Ellen DeGeneres Show wurde die 51-Jährige vergangene Woche nach ihrem Liebesleben gefragt. Auf die Frage nach ihrem Beziehungsstatus erwiderte die blonde Schönheit klar und deutlich, dass sie "sehr Single" und "absolut durch mit Dates" sei. "Ich habe mich in den Dating-Ruhestand begeben", scherzte Julie – und fuhr fort, dass ihr Hund namens Gertrude Stein ihr Geschenk zu ihrer Dating-Pension gewesen sei.

Im Interview enthüllte Julie auch, dass sie ihr Dating-Aus für den 24 Jahre jüngeren Ex-One Direction-Hottie Harry Styles (27) aber an den Nagel hängen würde. "Oh Gott ja! Sieh ihn dir doch an", blödelte sie herum, als Fotos des begehrten Sängers auf einem Bildschirm gezeigt wurden. Auf ihrem Instagram-Account teilte sie daraufhin ein lustiges Bild, auf dem sie den "Sign Of The Times"-Sänger anschmachtet.

