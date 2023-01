Wegen Zwillingsgeburt: Julie Bowen ließ sich Bauch richten

Julie Bowen (52) zeigt sich überraschend ehrlich! 1992 begann die Karriere der US-Amerikanerin: Zunächst war sie nur für ihre Gastauftritte in Emergency Room bekannt. Doch mit Modern Family gelang ihr der große Durchbruch. Auch privat hatte sich einiges bei Julie getan. Nach der Geburt ihres ersten Sohnes durfte sie 2009 ihre Zwillinge auf der Welt begrüßen. Jetzt verriet die Schauspielerin allerdings, dass sie seit der Geburt der beiden unzufrieden mit ihrem Bauch gewesen sei. Deswegen erfüllte Julie sich einen langen Wunsch: Sie ließ sich ihren Bauch richten!

Bei The View verriet die 52-Jährige, dass sie sich vor Kurzem einem kosmetischen Eingriff unterzogen habe, den sie sich seit der Geburt ihrer Zwillingssöhne gewünscht habe: "Ich war auch bei der Pilotfolge von 'Modern Family' mit meinen Zwillingen schwanger [...]. Alles, worum ich mich kümmerte, waren diese kleinen Kinder [...]. Ich hatte ein Leben und Brüste, die ich in meine Schuhe stecken konnte. Ich habe gestillt!" Ihre Pläne für den Eingriff machte sie schließlich, als "Modern Family" 2020 endete: "Ich habe mir endlich den Bauch richten lassen. Endlich, nach all diesen Jahren."

Zwei Jahre vor dem Ende der beliebten Show wurde auch bekannt, dass sich Julie nach rund 15 Jahren Ehe von ihrem Mann Scott Phillips trennt. Gibt es denn mittlerweile einen neuen Mann an der Seite der Blondine? Nein, sie ist glücklicher Single! "Ich habe mich in den Dating-Ruhestand begeben", scherzte Julie vor einem Jahr in der "The Ellen DeGeneres Show".

Instagram / itsjuliebowen Julie Bowen mit ihren Kindern im November 2020

Getty Images Julie Bowen im November 2009

Getty Images Scott Phillips und Julie Bowen im September 2016

