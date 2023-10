Julie Bowen: Sofia Vergara geht es nach Trennung total gut

Sie weiß, wie es ihrer Freundin geht! Im Juli gaben Sofia Vergara (51) und Joe Manganiello (46) nach sieben Ehejahren ihre Trennung bekannt. Die Scheidung wickelten die Schauspieler schnell ab: Der Spiderman-Darsteller darf den gemeinsamen Hund Bubbles behalten. Die Beauty ging mit dem Trennungsschmerz ganz locker um: Sie feierte viele Partys und reiste zuletzt viel. Freundin und ehemalige Modern Family-Kollegin Julie Bowen (53) ist sich sicher: Sofia geht es aktuell sehr gut.

"Ihr Instagram-Bild sagt alles. Wir haben miteinander gesprochen, und es geht ihr großartig. Sofia hatte immer eine wunderbare Familie, die sie umgab, und wunderbare Freunde", sagt die Blondine gegenüber People. Damit meint Julie vermutlich den Urlaubs-Content, den Sofia zuletzt von ihrer Reise nach Paris teilte. Dort verbrachte die America's Got Talent-Jurorin nämlich ein paar schöne Tage mit ihren Freunden.

Ob sich die Beauty bewusst eine Ablenkung gönnte? Zuletzt gab es nämlich Gerüchte, dass ihr Ex Joe schon wieder frisch vergeben sein soll – und zwar an Caitlin O'Connor (33), die ganze 18 Jahre jünger als Sofia ist. "Sie ist offensichtlich verärgert. Besonders jetzt, wo sich Joe öffentlich mit seiner neuen, jüngeren Freundin zeigt", plauderte ein Insider gegenüber OK! aus.

Instagram / itsjuliebowen Sofia Vergara und Julie Bowen, "Modern Family"-Stars

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara, Schauspielerin

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara, "America's Got Talent"-Jurorin

