Das war mal ein Familientreffen der etwas anderen Art! Die Schauspieler Sofia Vergara (48), Jesse Tyler Ferguson (45), Julie Bowen (50), Sarah Hyland (29) und Co. hatten in der beliebten US-Comedy-Serie Modern Family Millionen von Fans begeistert. Nach insgesamt elf Staffeln waren die Dreharbeiten zwar zu einem Ende gekommen – jedoch waren am Set offenbar auch einige Freundschaften entstanden. Jetzt trafen sich einige der "Modern Family"-Darsteller – und dieses besondere Ereignis teilten sie mit ihren Fans in den sozialen Medien!

"So toll, diese Menschen wiederzusehen", betitelte Julie ihren Instagram-Schnappschuss, auf dem sie gemeinsam mit Sarah, Jesse, Sofia und deren Mann Joe Manganiello (43) posiert. Dabei hatte die Zusammenkunft einen besonderen Anlass – wie Jesse erklärte: "Ich feierte meinen 45. Geburtstag mit einigen meiner Lieblingsmenschen." Anlässlich seines Ehrentags lud er die anderen Mitglieder des Casts offenbar zu sich nach Hause ein.

Und auch die Gloria-Darstellerin Sofia war scheinbar außer sich vor Freude – auch wenn sie einige ihrer "Modern Family"-Kollegen bei dem Treffen vermisst hatte. "Die Hälfte der Gang fehlt, aber es hat so viel Spaß gemacht", schwärmte sie von dem gemeinsamen Abend.

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara im Oktober 2020

Instagram / sofiavergara Joe Manganiello, Sofia Vergara, Jesse Tyler Ferguson, Sarah Hyland und Julie Bowen, 2020

Instagram / itsjuliebowen Die "Modern Family"-Darsteller im Juli 2016

