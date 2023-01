Monatelange Verfolgung: Claire Foys Stalker wurde verurteilt

Der Stalker von Claire Foy (38) bekommt seine gerechte Strafe. Monatelang hatte der Mann der britischen Schauspielerin nachgestellt: Der Beschuldigte namens Jason Penrose hatte ihr in Hunderten von E-Mails gedroht, sie zu vergewaltigen, wenn sie ihn ignoriere. Als wäre das nicht schon schlimm genug, hatte er ihr sogar aufgelauert – nun wurde endlich ein Urteil gefällt: Claires Stalker erhält eine Bewährungsstrafe und muss in die USA zurückkehren.

Wie Evening Standard berichtete, ist sich das Gericht nun einig geworden: Der Angeklagte wurde für schuldig befunden. Er erhielt von dem britischen Gericht zunächst eine Haftstrafe in Höhe von einem Jahr und zehn Monaten. Allerdings wurde diese zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe umgewandelt, die an einige Bedingungen geknüpft ist: Der Stalker der The Crown-Darstellerin muss in die Vereinigten Staaten zurückkehren und dort uneingeschränkt kooperieren. Außerdem muss er bis zu seiner Rückkehr in die USA in der Obhut eines Psychiaters bleiben.

Das ist aber noch nicht alles: Claires Verfolger muss während seiner Bewährungszeit eine zukünftige Reise in das Vereinigte Königreich anmelden und die britische Polizei über deren Dauer sowie seinen Aufenthaltsort informieren. Zudem erhielt der Stalker eine einstweilige Verfügung, die es ihm untersagt, die Schauspielerin in jeglicher Art und Weise zu kontaktieren. Claire selbst äußerte sich bislang noch nicht zu dem Urteil.

Getty Images Claire Foy im Oktober 2022 in New York

Getty Images Claire Foy, britische Schauspielerin

Getty Images Claire Foy im September 2018

