Claire Foy empört: Sie bekam weniger Gage bei "The Crown"

Claire Foy (38) hat dafür kein Verständnis. Die Serie The Crown begeisterte ein breites Publikum mit der Geschichte und Darstellung der Familienverhältnisse des britischen Königshauses. So wurde Queen Elizabeth II. (✝96) von mehreren Schauspielerinnen verkörpert – unter anderem von Claire Foy, die die britische Monarchin in ihren jungen Jahren spielt. Auch wenn ihr Bekanntheitsgrad durch ihre Rolle stark gestiegen ist, hat sie eine Sache einzuwenden: Claire ist verärgert, dass sie weniger Gage als ihr Kollege Matt Smith (40) bekommen hat!

In der Netflix-Erfolgsserie spielte die 38-Jährige an der Seite von Matt das britische Königspaar. Obwohl die beiden eine der Hauptrollen eingenommen haben, wurden sie nicht gerecht entlohnt: Wie Guardian berichtete, habe Claire 2018 von den Produzenten erfahren, dass sie weniger Geld als ihr Kollege erhalten hat! "Ich war nicht schockiert. Ich war sehr verärgert. Nicht so, dass ich weinend wütend war. Ich war sehr wütend", verriet sie, wie sie auf diese Nachrichten reagiert hatte.

Mittlerweile hat sich Claire aber damit abgefunden. Schließlich habe ihr diese Rolle zwei Emmys und einen Golden Globe eingebracht. "Ich liebe meine Branche wirklich und ich denke, sie besteht aus vielen ehrenwerten, unglaublich talentierten, brillanten, fantasievollen, erstaunlichen Menschen", erklärte die Britin hinzu.

Getty Images Claire Foy, Schauspielerin

Getty Images Matt Smith, Schauspieler

Getty Images Claire Foy im Oktober 2018

