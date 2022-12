Das Urteil gegen den Stalker von Claire Foy wurde vertagt!

Wann kann Claire Foy (38) endlich mit der Vergangenheit abschließen? Die Schauspielerin ist über mehrere Monate von einem Stalker heimgesucht worden. Er soll der The Crown-Darstellerin Hunderte von Mails zugesandt und darin mehrfach gedroht haben, sie zu vergewaltigen, wenn sie nicht auf seine Nachrichten reagiere. Auch habe er der Brünetten vor ihrem Haus aufgelauert. Ein Mann namens Jason Penrose hat die Tat bereits gestanden. Doch die Verurteilung von Claires Stalker wurde nun plötzlich vertagt!

Wie PA news agency berichtet, sei das Urteil vertagt worden, weil der für den Fall zuständige Richter einen seltsamen Brief erhalten habe. In dem werde er vor Claire gewarnt. Er stufe das Dokument zwar nicht als bedrohlich ein, jedoch sei sich der Richter sicher, dass der Brief von jemanden geschrieben worden sei, der "eine Art Besessenheit von Frau Foy hat und wahrscheinlich bei Gelegenheit wieder schreiben wird". Man wolle erst die Herkunft des Schriftstücks herausfinden, bevor es am 20. Januar zur Urteilsverkündung komme.

Der mutmaßliche Stalker Jason ist laut PA news agency derzeit in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Der 49-Jährige soll sich momentan illegal im Vereinigten Königreich aufhalten. Deswegen droht ihm bei einer Anklage die sofortige Abschiebung.

Getty Images Claire Foy im November 2022

Getty Images Claire Foy im Dezember 2019

Getty Images Claire Foy im Januar 2019

