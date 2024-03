"Totalschaden": Claire Foys Auto wurde völlig demoliert!

Das war wohl eine unschöne Überraschung für Claire Foy (39)! Als die The Crown-Darstellerin am Morgen nichts ahnend zu ihrem Auto ging, fand sie dieses komplett demoliert vor. Ein Fahrzeug war offenbar in den Stunden zuvor in insgesamt drei auf der Straße geparkte Fahrzeuge gerast. "Es sah so aus, als wäre der Unfall über Nacht oder in den frühen Morgenstunden passiert", berichtete ein Augenzeuge gegenüber Sun und fügte hinzu: "Die meisten der betroffenen Autos haben einen Totalschaden." Bilder von Claires Wagen, die dem Newsportal vorliegen, bestätigen die Beobachtung des Schaulustigen: Ein komplettes Teil der Seitenverkleidung des schwarzen Kleinwagens fehlt.

Und wie reagiert die Britin auf die Situation? Der Passant erzählt der Online-Zeitung: "Claire machte Fotos von der anderen Straßenseite aus und sah sich das Ganze nicht näher an." Auf den Fotos des Newsportals wirkt sie tatsächlich recht unbeeindruckt von der Kulisse, die sich ihr zeigt. "Ich schätze, sie wird genug Geld haben, um sich ein neues Auto zu kaufen", vermutet der Augenzeuge und fügt im gleichen Atemzug hinzu: "Aber es war wahrscheinlich trotzdem ein stressiger Samstagmorgen für sie."

Laut des Beobachters musste Claire die Situation glücklicherweise nicht allein durchstehen: An ihrer Seite war ihr Partner Charlie Cunningham. Im Sommer vergangenen Jahres machten der Musiker und die Schauspielerin die Beziehung publik. Mit Charlie führt Claire die erste öffentliche Beziehung, seit sie im Jahr 2018 die Trennung von ihrem Ex-Mann Stephen Campbell Moore (46) bekannt gab. Nach vier gemeinsamen Ehejahren und einer gemeinsamen Tochter hatte sich das Paar damals einvernehmlich getrennt.

Getty Images Claire Foy im September 2018

Getty Images Claire Foy, britische Schauspielerin

