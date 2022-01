Am Montag kam einmal wieder das Who's Who der Modebranche zusammen! Das französische Modelabel Dior präsentierte nämlich seine neueste Kollektion: Im Rodin-Museum in Paris stellte die Luxusmarke die neuesten Kreationen für den Frühling und Sommer auf dem Laufsteg vor. Aber nicht nur zahlreiche Influencer, Modejournalisten und Fashionistas besuchten das Event: Unter den geladenen Gästen tummelten sich auch einige weltberühmte Stars!

Unter anderem folgte Rosamund Pike (42) der Einladung in die Metropole an der Seine: Die "Gone Girl – Das perfekte Opfer"-Hauptdarstellerin hüllte sich für den besonderen Anlass in einem bodenlangen schwarzen Steppkleid. Der absolute Hingucker war jedoch ihr Netzschleier, der mit Perlen besetzt war. Zu der Golden Globe-Preisträgerin gesellte sich niemand Geringeres als Topmodel Cara Delevingne (29). Die 29-Jährige rockte eine übergroße Bomberjacke und schicke Loafer.

Zudem mischte sich auch die The Crown-Darstellern Claire Foy (37), die in den ersten beiden Staffeln der Netflix-Serie Queen Elizabeth II. (95) porträtierte, unter die Menge. Und auch die Riverdale-Beauty Madelaine Petsch (27), das französische Model Camille Rowe Pourcheresse (32) und Amelia Windsor (26) informierten sich in Paris über die neuesten Dior-Kreationen.

Anzeige

Getty Images Rosamund Pike bei der Dior-Show in Paris, Januar 2022

Anzeige

Getty Images Cara Delevingne im Januar 2022 in Paris

Anzeige

Getty Images Claire Foy bei der Fashionshow von Dior im Januar 2022 in Paris

Getty Images Madelaine Petsch bei der Fashionshow von Dior, Januar 2022

Getty Images Camille Rowe bei der Dior-Show im Januar 2022 in Paris

Getty Images Lady Amelia Windsor im Januar 2022 in Paris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de