Claire Foy (37) durchlebte offenbar schwierige Monate! Eigentlich ist die hübsche Britin eher für ihre Leistungen als Schauspielerin bekannt. Besonders durch ihre Rolle der Queen (95) in der Netflix-Produktion The Crown erlangte sie Bekanntheit. 2018 wurde sie dafür mit dem Emmy ausgezeichnet. Abseits der Kameras hatte sie zuletzt jedoch mit großer Angst zu kämpfen. Denn ein Unbekannter stellte Claire monatelang nach!

Wie The Sun berichtet, wurde Claire von einem Mann verfolgt – sogar bis an ihre Haustür. Der Stalker klingelte mehrmals täglich bei der 37-Jährigen. Doch damit nicht genug – er schickte ihr E-Mails, in denen er der Schauspielerin drohte, sie zu vergewaltigen, sollte sie ihn weiter ignorieren. Claire hatte deshalb bereits im Dezember vergangenen Jahres die Polizei verständigt. Jetzt hat sie Berichten zufolge den nächsten Schritt gegen den Mann in die Wege geleitet.

Amanda Gibbon, die Vorsitzende des Highbury Magistrates' Court in London, erließ gegen den Täter einen Strafbefehl, der ihn daran hindern soll, mit der britischen TV-Berühmtheit Kontakt aufzunehmen. Zudem ist es dem Mann untersagt, Claires Wohnung, ihren Arbeitsplatz und jegliche andere ihrer Aufenthaltsorte aufzusuchen.

Anzeige

Getty Images Claire Foy im September 2021 in London

Anzeige

Getty Images Die Schauspielerin Claire Foy bei den British Academy Film Awards, 2019

Anzeige

Getty Images Die Schauspielerin Claire Foy in Santa Barbara 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de