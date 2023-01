Raumfahrt-Legende Buzz Aldrin (93) hat wieder geheiratet!

Spätes Liebesglück bei Buzz Aldrin! Der US-amerikanische Astronaut betrat im Rahmen der Apollo-11-Mission kurz nach Neil Armstrong als zweiter Mann den Mond. Damit wurde er zur Legende. Privat hat der dreifache Vater ebenfalls schon einiges erlebt. Bereits dreimal war der Raumfahrt-Experte verheiratet. Seine letzte Ehe wurde 2011 geschieden. Jetzt wagt er aber einen weiteren Anlauf: Buzz hat zum vierten Mal geheiratet!

Diese Neuigkeit verkündete er an seinem 93. Geburtstag via Twitter. "Ich freue mich, bekannt zu geben, dass meine langjährige Liebe Dr. Anca Faur und ich in einer kleinen privaten Zeremonie in Los Angeles den Bund der Ehe geschlossen haben", heißt es in dem Post. Die beiden seien "so aufgeregt wie entlaufene Teenager." Bei der Frau an seiner Seite handelt es sich um eine 63-jährige Projektmanagerin.

In den Kommentaren tummeln sich bereits die Gratulanten. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Buzz. Und herzlichen Glückwunsch zu eurer Hochzeit. Ich freue mich riesig für dich. Wie immer hast du es mit Stil getan", schrieb einer seiner Follower.

Buzz Aldrin bei einem Event in Zürich im Juni 2019

Buzz Aldrin und Anca Faur bei ihrer Hochzeit

Buzz Aldrin bei der Celebrity Fight Night XXV in Phoenix im März 2019

