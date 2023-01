Liebes-Gerüchte: Datet Amber Gill diese Fußballspielerin?

Was läuft da wirklich? Kurz nach ihrem Sieg bei der britischen Version von Love Island trennte sich Amber Gill von Greg O'Shea. Seitdem wurden ihr einige Flirts mit Stars wie Jack Grealish (27) und Teddy Edwardes nachgesagt. Im vergangenen Dezember kam aber eine weitere Person ins Spiel: Die Fußballspielerin Jen Beattie (31)! Hin und wieder wurden die Frauen turtelnd bei Dates gesehen – zum aktuellen Beziehungsstatus äußerte sich bis jetzt aber keine der beiden. Doch Amber heizte nun selbst die Liebesgerüchte erneut an!

In einem Interview mit MailOnline verriet die Beauty, dass sie aktuell jemanden treffe, sie es aber langsam angehen lassen möchte: "Ich bin noch nicht bereit, es zu verraten. Du weißt, wenn du etwas für dich behalten willst, um zu sehen, wie es läuft, bis es das echte Leben ist." Auch gab der Realitystar zu, es sattzuhaben, sich gegen Gerüchte zu wehren: "Es gibt zu viele Spekulationen, ich habe immer versucht, die Gerüchte richtigzustellen, aber ich hatte keine Zeit dafür, ich habe mein Leben damit verbracht, Gerüchte zu verteidigen."

Ob es sich bei der Person um Jen handelt, ist also immer noch nicht klar. Allerdings machte Amber in den sozialen Medien immer wieder Andeutungen: So teilte sie auf Instagram einen Schnappschuss, auf dem ihre Hand mit einem heißen Getränk neben der Hand einer anderen Person zu sehen ist, was Jen auf ihrem Profil repostete.

Getty Images Amber Gill, Realitystar

Getty Images Jen Beattie, Fußballspielerin

