Fans feiern es: Emma und Umut machen mit Trennung Werbung

Emma Fernlund (24) und Umut Tekin (28) zeigen sich wieder vereint. Aber nein, es gibt wohl kein weiteres Liebes-Comeback – sondern sie kommen nur für einen Werbespot zusammen. Das ehemalige Reality-TV-Paar zieht aus dem einstigen Beziehungsdrama gemeinsam mit der Supermarktkette "Penny" Profit. Der Spot ist ganz nach ihrem Fachgebiet – dem Reality-TV – aufgezogen. In "PENNY Island" treffen Emma und Umut unvorbereitet aufeinander, wie das Video bei Instagram zeigt. Dabei dürfen kleine Spitzen natürlich nicht fehlen: Emma trudelt durch die Gänge des Marktes und erklärt: "Ach stimmt, ich brauche ja noch Lauch – so wie mein Ex-Freund."

Auch Umut scheint nicht unbedingt begeistert von der Begegnung, denn er beschwert sich, Emma verfolge ihn. In dem Clip kam auch zur Sprache, dass er ja angeblich per WhatsApp mit seiner Ex Schluss gemacht habe. Vor wenigen Monaten war daraus sogar ein Song entstanden. "Ich verstehe nicht, wie man sich das aus dem Arsch ziehen kann, zu behaupten, dass ich über Instagram Schluss gemacht habe. Das war über WhatsApp", hatte Umut damals zuvor erklärt. Die Fans lieben den "Liebescomeback bei EMUT?"-Spot. "Wer auch immer da im Marketing arbeitet, das ist ne 1+" oder "Beste Werbung, die ich jemals gesehen habe", lauten nur zwei der Kommentare unter dem Werbespot.

Emma und Umut haben sich während der Dreharbeiten zu Temptation Island V.I.P. kennengelernt – er war damals Kandidat und sie war eine Verführerin. Ende des vergangenen Jahres trennten sich die beiden allerdings. Kurze Zeit später kamen sie aber wieder zusammen. Doch es dauerte nicht lange, ehe Emut wieder getrennte Wege ging. In den vergangenen Wochen kamen immer wieder Gerüchte um ein mögliches Liebes-Comeback auf. Darüber zeigte sich vor allem Umut im Netz extrem genervt: "Einigen Menschen von euch hat man ins Gehirn geschissen."

Anzeige Anzeige

RTL Deutschland Umut Tekin und Emma Fernlund bei "Das Sommerhaus der Stars" 2024

Anzeige Anzeige

RTL Emma Fernlund und Umut Tekin im "Sommerhaus der Stars" 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, Realitytstar