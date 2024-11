So war das Coming-out für "Love Island"-Star Amber Gill

Amber Gill spricht offen über ihr Coming-out. Die ehemalige Love Island-UK-Gewinnerin hat 2022 im Netz mit einem Tweet publik gemacht, dass sie lesbisch ist. Im Interview im Podcast "A Gentle Start: The Showercast" erklärt sie nun, dass es ein "unabsichtlicher" und "aus dem Stegreif gemachter Kommentar" gewesen sei. Rückblickend empfinde die Britin es als komisch, dass ihr Coming-out so öffentlich stattfand. "Ich finde, es sollte eine persönliche Erfahrung sein – und für mich war es eine sehr öffentliche", schildert sie.

2019 hat die 27-Jährige "Love Island" mit ihrem männlichen Partner Greg O'Shea gewonnen. Damals sei ihr noch nicht komplett klar gewesen, dass sie auf Frauen steht: "Ich habe es definitiv nicht bemerkt, als ich dort war, aber wenn ich es mir jetzt anschaue, ist es irgendwie so offensichtlich, dass etwas los war, ich konnte nur nicht herausfinden, was es war." Jetzt sei sie aber total happy, selbstbewusst und fühle sich wohl in ihrer Haut.

Und wie sieht es liebestechnisch aktuell bei Amber aus? Im Januar vergangenen Jahres begann sie, die Fußballspielerin Jen Beattie (33) zu daten, im März 2023 feierten sie ihr Red-Carpet-Debüt. Doch neun Monate später war schon wieder alles vorbei – die zwei trennten sich. Seitdem ist Amber solo und auch nicht auf der Suche nach einer Partnerin. "Ich liebe das Single-Leben absolut", betont sie im Podcast und fügt hinzu: "Ich bin ein freier Vogel. Ich kann reisen, Berge erklimmen und überall hingehen, ohne dass irgendjemand mich irgendetwas fragt."

Instagram / amberrosegill Amber Gill im August 2024

Getty Images Amber Gill bei den BAFTAs im Mai 2024

