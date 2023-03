Amber Gill und ihre neue Freundin feiern Red-Carpet-Debüt

Amber Gill zeigt ihre Liebe zu Jen Beattie (31) jetzt ganz offen! Nach ihrer Trennung von Greg O'Shea, dem Sieger der britischen Love Island-Version, war es zunächst ruhig um das Liebesleben der Reality-TV-Kandidatin geworden. Anfang des Jahres kamen jedoch Gerüchte auf, dass sie mit der Profifußballerin Jen anbandeln soll. Als diese vor wenigen Tagen ein gemeinsames Foto aus dem Stadion teilte, verdichteten sich die Hinweise. Nun zeigten sich Amber und Jen auch erstmals zusammen auf dem roten Teppich!

Am Mittwoch waren die 25-Jährige und ihre sechs Jahre ältere Partnerin bei einem Event des Radiosenders Radio 1 zu Gast. Sie ließen sich gemeinsam von den Fotografen ablichten und lächelten dabei fröhlich in die Kamera. Während Jen mit einem lockeren T-Shirt und einer weiten Jeans mit Rissen auf einen lässigen Look setzte, wählte Amber mit einem weißen Koresett-Top und einer Cut-Out-Jeans ein etwas schickeres Outfit.

Im Januar hatte sich Amber bezüglich ihres Beziehungsstatus' noch ziemlich bedeckt gehalten. Gegenüber Daily Mail erzählte sie: "Ich bin noch nicht bereit, es zu verraten. Du weißt, wenn du etwas für dich behalten willst, um zu sehen, wie es läuft, bis es das echte Leben ist."

