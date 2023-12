"Love Island"-Star Amber Gill und Jen Beattie sind getrennt!

Was ist los bei Amber Gill und Jen Beattie (32)? Die ehemalige Love Island-Kandidatin und der Arsenal-Star waren vor einem Jahr erstmals gemeinsam gesichtet worden. Im Frühjahr besuchten sie den ersten roten Teppich gemeinsam, und kurz darauf machten sie ihre Liebe mit einem süßen Social-Media-Beitrag offiziell. Doch nun scheint alles vorbei zu sein – Amber und Jen beenden ihre Beziehung nach nur einem Jahr!

Die beiden sollen sich schlussendlich auseinandergelebt haben, da es nicht immer einfach gewesen sei, Zeit für ihre Beziehung zu finden. "Amber wird immer einen besonderen Platz in ihrem Herzen haben für Jen, aber ihre Romanze zu beenden war aktuell die beste Entscheidung für die beiden", weiß ein Insider laut Mail Online. Nach dem Beziehungsende sollen die Sportlerin und die Influencerin immer noch einen freundschaftlichen Umgang pflegen. Auch auf Social Media folgen sie einander noch.

Gemeinsam sah man die beiden zuletzt im Oktober bei den Pride of Britain Awards. Die Beziehung war die erste öffentliche Dating-Erfahrung für Amber seit ihrem Coming-out im vergangenen Jahr. Bei ihrer Teilnahme an der Datingshow im Jahr 2019 soll der Beauty rückblickend schmerzhaft klar geworden sein, dass sie in Wahrheit auf Frauen stehe.

Getty Images Amber Gill, Realitystar

Getty Images Realitystar Amber Gill und Sportlerin Jen Beattie

Instagram / jbeattie91 Amber Gill und Jen Beattie im März 2023 in London

